11e editie zomerscholen in Genk: "Focus op taal, maar ook op talent"

In de voormiddag ligt de focus op taal. "In het begin moeten we ons vaak nog behelpen met handgebaren en afbeeldingen, maar ze zijn er toch snel mee weg", gaat Nagels verder. "Het is mooi om te zien hoe de kinderen elkaar helpen en zo nog het meeste bijleren. Zo is er een jongen uit Duitsland die acht talen spreekt. Hij is ongelooflijk snel weg met alles, en hij helpt ook de andere kinderen." Enkele begeleiders van Kind en Taal proberen de kinderen nog in hun eigen taal te helpen als het nodig is.