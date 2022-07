Zuid-Afrika begraaft 21 tieners die stierven in bar, zo'n 1.000 rouwenden hebben plechtigheid bijgewoond

Maar er was ook kritiek te horen van mensen die de begrafenis bijwoonden. Een van de sprekers richtte zich rechtstreeks tot de president en zei dat "Zuid-Afrika moe is".



Een lokaal politicus van de regerende partij Afrikaans Nationaal Congres (ANC) zei ook: "Er is een diepgewortelde frustratie over de gang van zaken in Scenery Park".



Hij verwees daarmee naar de problemen door overmatig alcoholgebruik en middelenmisbruik door minderjarigen. Hij zei dat "de overheid faalt om basisvoorzieningen aan te bieden in deze arme woonwijk" en faalt om alternatieven te voorzien zoals sportinfrastructuur om zich te ontspannen. De president ligt onder meer onder vuur omwille van beschuldigd van corruptie.