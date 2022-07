10 nieuwe druiventelers uit  Druivenstreek krijgen diploma: "Willen toekomst druiventeelt verzekeren"

Tegenwoordig zijn er heel wat uitdagingen voor druiventelers. Serrist Dewit waarschuwt voor de valkuilen waarmee je als teler rekening moet houden. “Ten eerste is er de verkoop van de druiven", meent Koen Dewit. "Het is tegenwoordig niet makkelijk om een goede afzetmarkt te vinden. Daarnaast is ook de verwarming van de serres een valkuil voor velen. Door de huidige energieprijzen loopt die kost hoog op. Ten slotte is ook het vinden van seizoenspersoneel tijdens het hoogseizoen niet eenvoudig.”