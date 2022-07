340 mensen betrapt tijdens festivals in Werchter

Tijdens de voorbije festivalweekends in Werchter heeft de politie drugscontroles uitgevoerd. Die controles gebeurden op de festivalweide, op de campings en aan het station van Leuven. Daarbij werden 340 mensen betrapt. "Zij waren in het bezit van cannabis en in beperkte mate van amfetamine, cocaïne en ketamine", zegt Helene Tops van het parket van Leuven. "Het merendeel waren Belgen, maar hier en daar zat er ook een buitenlandse bezoeker tussen. Mensen zijn in overtreding vanaf dat ze drugs op zak hebben, ongeacht de hoeveelheden. Wie betrapt werd met drugs, kreeg een voorstel tot minnelijke schikking, zolang de drugs voor eigen gebruik zijn. Bij een minnelijke schikking kan het bedrag variëren van 75 tot 300 euro, afhankelijk van de soort en hoeveelheid drugs. Er mogen wel geen tekenen zijn van drugshandel," zegt Helene Tops nog.