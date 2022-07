"I am the f-ing president": 7 hoofdpunten van hoorzittingen over bestorming Amerikaanse Capitool, die straks hernemen

Getuige Cassie Hutchinson vertelde op 28 juni aan de onderzoekscommissie dat Trump met borden en met ketchup naar de muur gooide omdat zijn justitieminister Bill Barr op televisie had gezegd dat de fraudeclaims onzin waren en ongegrond. Trump was woest omdat de chauffeur van de geheime dienst hem niet in de limousine naar het Capitool wilde brengen, maar terug naar het Witte Huis. "I am the f-ing President! Bring me to the Capitol!" Naar verluidt zou Trump ook even het stuur hebben willen overnemen om de koers van de limo te veranderen.



President Trump wilde eigenlijk samen met zijn massa aanhangers naar het Capitool marcheren en daar een toespraak geven in het Congres terwijl nota bene de rituele bekrachtiging van de nieuw verkozen president Biden aan de gang was. Vervolgens werd het Capitool door de bestormers urenlang bestormd en beklad. Er werden vernielingen aangericht, Congresleden moesten ijlings naar schuilplaatsen worden gebracht, en er werd gepist en gescheten in de gangen van het Capitool. Er vielen doden.



Politieagente Carolyn Edwards getuigde op de eerste hoorzitting - in prime-time tv voor 20 miljoen kijkers - hoe ze zelf ernstig gewond uitgleed over het bloed van haar collega’s. De 25-jarige Witte Huismedewerkster Cassie Hutchinson schetste een onthutsend portret van een losgeslagen president op drift.

Doorheen de 6 eerste hoorzittingen beschreven vele getuigen een president die de waarheid niet wilde of kon aanvaarden, altijd op zoek was naar mensen die hem vertelden wat hij wilde horen en gretig de hem gepresenteerde samenzweringstheorieën omarmde. Kortom: Trump wilde alles doen wat nodig was om de macht te behouden die hem aan het ontglippen was.