Aan de kant geschoven burgemeester Rik Rijcken van Hamont-Achel wil constructief oppositie voeren

"We zullen nu, net als vroeger, constructief oppositie voeren", gaat Rijcken verder. "We hadden nog meer dan 100 projecten klaarstaan voor de komende twee jaar. En we willen er daar nog zo veel mogelijk van realiseren, maar dan vanuit de oppositie."

Rijcken wil in 2024 opnieuw opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. "We zullen ons dan opnieuw met een heel sterke ploeg profileren in Hamont-Achel en dan is het afwachten wat de verkiezingsuitslag zal zijn."