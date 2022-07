Vaccinatie tegen apenpokken mogelijk na hoogrisicocontact, gebeurt in overleg met huisarts

“Wie denkt voor vaccinatie in aanmerking te komen, kan best contact opnemen met zijn (huis)arts die met het referentiecentrum kan overleggen of je in aanmerking komt. Door het beperkte aantal vaccins en de huidige onzekerheid over extra leveringen gebeurt deze vaccinatie onder strikte voorwaarden”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). De vaccinatie zal plaatsvinden in een van de negen referentiecentra in ons land.