Asbestonderzoek na hevige brand in Hemiksem afgerond: in 6 tuinen stukjes asbest gevonden

Afgelopen zondag ontstond er een zware brand in een houtverwerkingsbedrijf aan de Sint-Bernardsesteenweg in Hemiksem. Al snel bleek dat er daarbij asbestpartikeltjes verspreid waren in de nabije omgeving. Dat onderzoek is nu afgerond en in zes tuinen in de buurt zijn stukjes asbest aangetroffen.