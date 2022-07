BBC-presentator "betrapt" met zijn voeten op zijn desk tijdens live-uitzending over premier Boris Johnson

Maar het meest opvallende live-moment op de BBC - dat niets met nieuws te maken heeft - komt ongetwijfeld op naam van Guy Goma. De Congolese computertechnicus was naar de BBC gekomen voor een sollicitatiegesprek. Hij werd verward met Guy Kewney, een internetexpert.



Goma belandde in de studio en kreeg prompt live vragen over het gebruik van online muziek. Hij ging dan maar mee in het gesprek en beantwoordde de vragen naar best vermogen. De job bij de BBC kreeg hij niet, maar hij werd wel een internetlegende.