Barbecue op het menu dit weekend? Ook bacteriën smullen mee, zo hou je het (voedsel)veilig

Het kan zalig zijn om een dag na de barbecue nog na te genieten met allerlei restjes. Maar let er wel mee op. Als iets twee uur of langer op tafel heeft gestaan, kun je het beter weggooien. In het andere geval bewaar je de restjes in de koelkast in een propere afgesloten opbergdoos.



Hoe lang kun je restjes van een barbecue bewaren? Bereide groenten kun je makkelijk drie tot vier dagen bewaren. Bereide vis en vleeswaren blijven twee dagen tot drie dagen goed in een afgesloten doos. Let wel dat het eten voldoende is afgekoeld voor je het in de koelkast propt.