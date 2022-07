Bedrijf trekt naar Raad van State tegen plannen voor Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren

De argumenten van het bedrijf zouden te maken hebben met aanpassingen aan zijn eigen terrein. "We moeten natuurlijk altijd begrip hebben voor de eigendomsrechten en de uitbreidingsmogelijkheden van een bedrijf. Dus bekijken we hoe we hiermee om kunnen gaan, daarom wil ik ook zo snel mogelijk met dat bedrijf aan tafel gaan zitten om te kijken hoe het nu verder moet. Ik denk ook dat het bedrijf daar voor openstaat, we hebben er in het verleden nog gesprekken mee gehad."