Begraafplaats van Evere zoekt 5 hectare nieuwe grond: "Moslims hebben kerkhof omarmd"

Ondertussen blijft de begraafplaats groeien. Want hoewel de coronastorm (enigszins) is gaan liggen, dikte het aantal begraven moslims in Evere dit jaar al aan met vijfhonderd. “We gaan dus opnieuw richting 1.000 mensen op jaarbasis. Dat hadden we nooit verwacht. Op deze manier gaan we simpelweg in de problemen komen. Dankzij twee percelen van de gemeente Schaarbeek kunnen we nog twee à drie jaar verder, maar dan houdt het op. Wat moeten we dan gaan doen? Mensen weigeren?"