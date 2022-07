Brand Universiteit Antwerpen vannacht om 3 uur volledig geblust geraakt, schade erg groot

Het blussen heeft uiteindelijk tot diep in de nacht geduurd. "Sinds 3 uur vannacht zijn er geen opflakkeringen meer geweest en konden steeds meer ploegen vertrekken", zegt Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. "Er is er nu nog één ter plaatse om een oogje in het zeil te houden. Maar de brand is nu helemaal geblust. Later vandaag zal dus ook de laatste brandweerwagen de plaats kunnen verlaten."