Grote brand vermeden bij chemisch bedrijf in Kruibeke

Rond 8 uur was er brandalarm in het bedrijf Hi-tech chemicals in de industriezone Zwaluwbeek in Kruibeke. Bij het vullen van een container met een chemische brandbare stof ontstond een vonk door statische elektriciteit. Zo ontstond een kleine brand. Enkele alerte werknemers volgden onmiddellijk de veiligheidsvoorschriften. Ze verlieten de ruimte waar het vullen en mengen plaatsvindt en zetten de CO²-brandblusinstallatie in gang.

De brandweer van de hulpverleningszone Waasland nam geen enkel risico en kwam met heel wat manschappen en middelen ter plaatse. Door het correct en snelle handelen van het personeel was het vuur snel gedoofd.

Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van drukchemicaliën, producten die worden gebruikt in grote drukkerijen. De geëvacueerde werknemers konden in de loop van de voormiddag het werk hervatten.