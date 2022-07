Fors meer psychische aandoeningen, aantal burn-outs stijgt met 66 procent

"We zien dat de psychische aandoeningen de lichamelijke aandoeningen ver overstijgen in termen van evolutie tussen 2018 en 2021", zegt Luk Bruyneel, expert economische en wetenschappelijke zaken bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. "Dit is bijzonder zorgwekkend. Dit is een extra pandemie bovenop de coronapandemie die nog altijd niet gedaan is."