In het radionieuws op 5 juli om 7 en 8 uur werd gezegd dat David Goffin 5 uur en 5 sets nodig had om zijn wedstrijd in de achtste finales te winnen. Dat klopt niet helemaal: hij stootte door naar de kwartfinales na een wedstrijd van 4 uur en 36 minuten tegen de Amerikaan Frances Tiafoe.