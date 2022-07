Melkveebedrijf in Watou voegt nitraat toe aan voeding van koeien, dieren stoten 10 procent minder methaan uit

Het melkveebedrijf De Biezenhoeve in Watou voegt als eerste Belgisch melkveebedrijf nitraat toe in de voeding van haar koeien. Dat nitraat beïnvloedt de werking in de buik van de koe en zorgt voor minder methaanuitstoot. Landbouwer Geert Vandenbussche kwam zélf op het idee. Hij contacteerde het bedrijf dat nitraat verdeelt en zo ging de bal aan het rollen. "Methaan is één van de belangrijkste broeikasgassen. Via de adem van de koe komt het methaan in de lucht terecht. Als we dat met tien procent kunnen doen dalen, dan heeft dat toch een impact op het milieu."