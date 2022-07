Ook dit jaar zet De Panne "summerdocs" in om huisartsen bij te staan tijdens zomerdrukte 

Het dokterskabinet Summerdoc ligt aan het Stationsplein van deelgemeente Adinkerke. In het kabinet is onder meer een secretariaat en een praktijk voorzien. "Ikzelf kan hier werken bij twee artsen die nog een ruimte over hadden", vertelt de Antwerpse summerdoc. "Dat is voor mij wel handig, want zo beschik ik al meteen over veel medisch materiaal."

"Ook voor ons als arts is het hier heel fijn werken", gaat Hanne verder. "Er wordt hier namelijk veel voor ons georganiseerd. Zo krijg je onder meer een auto waarmee je mag rijden. Je mag hier ook logeren in een huisje, dus ik kan zelfs familie en vrienden ontvangen als ik dat zou willen."