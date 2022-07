Zoveelste schandaal wordt Britse premier Boris Johnson te veel: een overzicht van een politieke rollercoaster

23 juli 2019. Het is heet op het plein voor de hoofdzetel van de Conservatieve Partij in Londen. Binnen stemmen de leden over wie Theresa May opvolgt als partijvoorzitter en dus ook als Britse premier. May nam de fakkel over van David Cameron na het referendum over de Brexit in juni 2016, maar slaagde er niet in om een akkoord met de Europese Unie door het Britse parlement te krijgen. Ze gooide zelf verbitterd de handdoek in de ring.

Het is geen verrassing dat Boris Johnson het bij deze interne verkiezing haalt van Jeremy Hunt, zijn minder flamboyante, pragmatische uitdager.