Dode na mesaanval tijdens politiek evenement in Zweden

Fredrik Persson, hoofd van de politie van Gotland, maakte tijdens een persconferentie bekend dat de aanval woensdag plaatsvond iets voor 14 uur lokale tijd. Een man van 33 jaar is opgepakt, maar die weigert iets te zeggen over een mogelijk motief.

"Een diepgaand onderzoek is momenteel aan de gang", aldus het politiehoofd. Volgens Persson proberen de speurders een antwoord te vinden op een hele reeks vragen, "aangezien dit plaatsvond op een erg publieke plaats, waar er veel volk was in het centrum van Visby in het midden van de dag".

De politie wou geen uitspraken doen over het motief, maar Persson gaf toe dat een politieke beweegreden nog niet kon worden uitgesloten. De politie denkt wel niet dat het te maken heeft met het jaarlijkse evenement van Almedalen, waar de Zweedse elite en politieke partijen vaak hun nieuw beleid voorstellen en hun campagnes lanceren.

De krant Expressen berichtte dat de verdachte banden zou hebben met een neonazistische groep, maar de politie wou dat niet bevestigen.