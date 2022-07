Drie West-Vlaamse kunstacademies krijgen subsidie voor de bouw van nieuwe gebouwen

Eén van de gemeenten die geld krijgt voor een nieuw gebouw is Zwevezele. De kunstacademie heeft zo'n 1.000 leerlingen en zit nu verspreid in verschillende, oudere gebouwen. "We krijgen ruim 8 miljoen euro van de Vlaamse overheid", zegt de schepen van Onderwijs, Isabelle Degezelle (CD&V). "Dankzij de subsidie moeten wij geen geld steken in het renoveren van onze gebouwen, maar kunnen we een nieuw gebouw plaatsen in de wijk Kappaert."

Wanneer de nieuwe kunstacademie van Zwevegem er zal komen, is nog niet duidelijk. "We moeten nu samenzitten met de ontwerpers om dan een aanbesteding te doen. Maar we hopen het nieuwe gebouw vanaf 2026 te gebruiken."