Eeklo wil komaf maken met huisjesmelkerij

De bouwvakkers leven volgens de schepen dikwijls in erbarmelijke omstandigheden. Vaak verblijven ze met velen in een huis dat maar voor 4 personen geschikt is en dikwijls hebben ze alleen een matras. "Er is niemand gedomicilieerd in die woningen, dus weet niemand dat die mensen daar zijn, de stad niet, de brandweer niet, hulpdiensten niet." Daar wil Eeklo komaf mee maken. "We willen weten wie er woont, we willen het woningaanbod blijven voorbehouden voor gezinnen en we willen geen huisjesmelkerij. Voor tijdelijke werkkrachten is dat geen woning, maar wel verblijfsaccommodatie". Eeklo wil de woningen die geschikt zijn voor gezinnen ook op de markt houden voor de gezinnen.