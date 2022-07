Sri Lanka vraagt Russische president Vladimir Poetin om hulp nu het land officieel failliet is

Ook de Verenigde Naties maken zich zorgen over de toestand in Sri Lanka. Achim Steiner, hoofd van het VN-ontwikkelingsprogramma, waarschuwt dat "de gebeurtenissen in Sri Lanka een waarschuwing zijn voor iedereen die denkt dat het aan landen zelf is om uit te zoeken hoe ze met deze crisis moeten omgaan." Tegen september dreigt er in heel wat grootsteden geen voedsel meer te zijn. De VN vreest voor een nakende humanitaire crisis en hongersnood in het land.