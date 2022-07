Festival Cirque Plus strijkt over 2 weken opnieuw neer in Brugge: "Eerst alle koeienvlaaien weghalen"

De tuin van het Grootseminarie in Brugge wordt vrijgemaakt voor de komst van het jaarlijkse openluchtfestival Cirque Plus. In de tuin, waar de festivalweide komt, lopen het hele jaar door heel wat koeien. "We willen niet dat de mensen in koeienstront stappen, dus daarom ruimen we nu alles op", klinkt het bij vrijwilliger Nico Despiegelaere.