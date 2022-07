Genk toont een mobiele zorgwoning om zorgbehoevende ouders in je tuin te laten wonen

“Zorgwonen biedt voor een stuk een antwoord op de acute vraag naar zorg, die door de coronacrisis nog is toegenomen”, aldus Jos Aben, directeur van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (ZOG). “Concreet houdt zorgwonen in dat maximaal twee ouderen of zorgbehoevenden een woning delen met een ander gezin dat ondersteuning kan bieden, en toch als een apart gezin wordt beschouwd. De mobiele zorgunit is hier een voorbeeld van. De zorgverstrekker – kinderen of de mantelzorger – kan de unit in de tuin bij de eigen woning laten plaatsen. Zo worden nabijheid, privacy en zelfstandigheid gecombineerd. Dat willen we hier tonen aan de bevolking.”