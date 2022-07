Exit Boris Johnson: heeft hij nog een politieke toekomst? En wat met zijn partij en de Britse politiek in het algemeen? 

Of het nu nog dagen of maanden duurt, het einde van Boris Johnson als premier is hoe dan ook in zicht. En dat is meteen ook zijn politieke einde, denkt Buysse. "Ik denk dat hij politiek dood is. De reden waarom hij in de politiek is gegaan, is om een uitvoerende functie te kunnen uitoefenen. Dat heeft hij meteen gedaan op een laag, maar prestigieus niveau als burgemeester van Londen. Daarna is hij naar het parlement gegaan met de ambitie om in het kabinet te geraken, ook dat is hem snel gelukt."