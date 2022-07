Ghislaine Maxwell gaat in beroep tegen straf voor betrokkenheid bij misbruik van minderjarige meisjes

In de zomer van 2019 wordt Jeffrey Epstein opgepakt, op verdenking van grootschalig misbruik van minderjarige meisjes en mensenhandel. Verschillende slachtoffers hebben de afgelopen tijd tijdens een hoorzitting en in de media getuigd over wat ze hebben meegemaakt.

Zo vertelt de intussen 35-jarige Virginia Giuffre dat ze als 15-jarige door Maxwell benaderd werd in het golfresort van Donald Trump, waar ze toen werkte. Ze getuigt dat Epstein haar als "seksslaaf" hield. "Mijn hoop werd snel vernietigd, mijn dromen zijn gestolen", klinkt het beklijvend.

Al in 2006 start er voor de eerste keer een rechtszaak tegen Epstein voor misbruik, maar hij sluit een schikking waardoor hij slechts een lichte straf krijgt. Pas jaren later komt er ook een federaal onderzoek en komt alles in een stroomversnelling terecht.

In augustus 2019, amper een maand nadat hij opgepakt werd, pleegt Epstein zelfmoord in zijn cel.