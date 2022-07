Grootste spoorwegwerf in Diepenbeek na 2,5 jaar klaar: 7 overwegen vervangen door tunnels en bruggen

Het gaat om een belangrijke investering, maar die loont voor de verkeersveiligheid, zegt Frédérik Petit van Infrabel. "Er gebeuren nog te vaak ongevallen aan overwegen, we worden daar wekelijks mee geconfronteerd in België en bijna maandelijks valt er een dodelijk slachtoffer. De veiligheid van de trein- en weggebruikers is de absolute prioriteit. Tegelijk komen minder overwegen ook de stiptheid van de treinen ten goede en samen met de gemeente Diepenbeek verbeteren we ook de mobiliteit en de leefbaarheid, dat zijn verschillende zaken die met hen zijn afgestemd doorheen de jaren."