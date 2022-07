Elke woensdag in de zomervakantie yoga in Sint-Jacobskerk in Antwerpen: "Erfgoed ervaren op een andere manier"

In juli en augustus wordt er elke woensdagavond om 20 uur een yogasessie georganiseerd in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen. Het is een initiatief van het Koninklijk Instituut voor de Kunstpatrimonium (KIK) dat ervoor samenwerkt met de Belgische Yoga Federatie. Het maakt deel uit van de Erfgoed Challenge. "Dat is een project van 10 jaar waarbij we het brede publiek meer proberen te betrekken bij erfgoed", zegt Eline Gijsbers van KIK. "Door yoga willen we mensen op een andere manier erfgoed doen ervaren."