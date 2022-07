Hoe ontspant journalist Flip Feyten zich op vakantie? Dit zijn zijn kijk-, luister- en leestips

Flip Feyten doet ons natuurlijk ook een oer-Britse boekentip aan de hand: "Ken je de band The Communards nog? Ze waren maar met z’n tweeën, en hadden twee grote hits in de jaren 80, allebei covers: “Don’t leave me this way” en “Never can say goodbye”. Na twee jaar zijn ze al gesplit. Maar één van hen, Richard Coles, had een roeping, en is zowaar dominee geworden in de anglicaanse kerk. Hij is ondertussen ook een mediafiguur die geregeld te zien en te horen is in praatprogramma’s op radio en tv. Drie jaar geleden stierf de man waarmee hij in een geregistreerd partnerschap samenleefde. Over zijn rouwverwerking schreef hij een boek: “The Madness of Grief”. Dat vond ik erg goed geschreven."