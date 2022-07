Vanaf vandaag kan je de stookoliecheque van 225 euro aanvragen: wat moet je doen en wat zijn de voorwaarden?

Die verwarmingstoelage, of beter bekend als stookoliecheque, is eenmalig en voor elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van zijn hoofdverblijf. De toelage wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.