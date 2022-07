Hoe vermijden we dat dit nog eens gebeurt? Dit is er veranderd één jaar na de overstromingen in Wallonië

“We zouden zware buien twee of drie uur op voorhand moeten kunnen voorspellen en nog gedetailleerder moeten kunnen lokaliseren. Vorig jaar konden we wel zeggen dat er zware neerslag zou vallen, maar niet wààr precies. Dat is een continu proces: we verbeteren onze atmosfeermodellen voortdurend. Dankzij de ramp hebben we de nodige fondsen gekregen om dat nog te versnellen. We hopen daar tegen het eind van dit decennium sterker in te staan.”