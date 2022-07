Hond die kind heeft aangevallen in Sint-Truiden wordt niet geëuthanaseerd

Eerder deze week heeft een pocket bully, een zesjarig jongetje aangevallen op de Groenmarkt in Sint-Truiden. Het kind werd gebeten in zijn kaak en oor en moest naar het ziekenhuis. De hond werd in beslag genomen en zit voorlopig in het dierenasiel van Sint-Truiden. Daar heeft een hondengedragstherapeut hem onderzocht om te kijken of hij normaal hondengedrag vertoont. Uit verschillende testen blijkt dat de pocket bully zich sociaal gedraagt en daarom zal hij niet geëuthanaseerd worden.

"Het blijft moeilijk om in te schatten wat er zich in de kop van de hond heeft afgespeeld toen hij het kindje aanviel", zegt waarnemend burgemeester van Sint-Truiden Ingrid Kempeneers. "Iets moet hem getriggerd hebben, maar dat blijft voorlopig een raadsel. De hond gaat nog enkele weken geobserveerd worden, maar het lijkt mij geen goed idee om de hond terug te plaatsen bij de huidige eigenaars. Hij is misschien beter af met een nieuw baasje."