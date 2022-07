Horecasector verwacht veel van Europese Kampioenschappen wielrennen 2024 in Limburg

De organisatie van zo'n groot internationaal evenement heeft altijd een belangrijke invloed. Te beginnen op de logiessector, zegt Ludo Geurden die zelf ook jarenlange ervaring in de sector heeft. "Ik heb dat vorig jaar nog gezien bij het WK tussen Leuven en Brugge wat dat teweegbrengt. We mogen er zeker van zijn dat in september 2024 alle bedden zullen bezet zijn in Limburg en dat hotels tot in Maastricht, Luik en Leuven toe boekingen zullen krijgen. Ook de rest van de horeca in de regio Heusden-Zolder en Hasselt zal mee kunnen genieten van de drukte."