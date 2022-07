In Mekka is de hadj weer begonnen, in bijna normale omstandigheden

Moslims die dit jaar de bedevaart of hadj naar Mekka in Saudi-Arabië willen maken, mogen niet ouder zijn dan 65. Ze moeten bovendien gevaccineerd zijn tegen covid-19. Pelgrims die uit het buitenland komen, moeten bovendien een negatieve PCR-test kunnen voorleggen die niet ouder is dan 72 uur voor aankomst in het land.

Daarbij komt dat het aantal bedevaarders toch beperkt wordt. Kwamen er in 2019 (het laatste jaar vóór covid) nog 2,5 miljoen moslimgelovigen, dan wordt dat nu beperkt tot één miljoen. Daarvan worden 850.000 plaatsen voor buitenlanders gereserveerd. In vergelijking met vorig jaar - toen er slechts 60.000 werden toegelaten - is het toch weer beduidend massaler. De hadj gaat stilaan weer back to normal.