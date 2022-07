Acteur James Caan (82) is overleden, bekend als Sonny Corleone in "The godfather"

James Caan werd in de jaren 40 geboren de wijk The Bronx, in New York. Hij was de zoon van een slager. Aanvankelijk wilde hij carrière maken in het American football

Hij speelde in 1972 de rol van Sonny Corleone in "The godfather", de mythische film van regisseur Francis Ford Coppola over de New Yorkse Corleone-maffiafamilie. Die rol leverde hem een Oscarnominatie op.

Daarnaast was Caan vooral bekend van "Misery", de thriller uit 1990 van regisseur Rob Reiner, gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijver Stephen King.

Van Caan was bekend dat hij van een feestje hield. Hij trouwde vier keer en is vader van vijf kinderen.