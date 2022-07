Kajakverhuurder uit Retie wil maatregelen tegen lage waterstanden in de Ardennen

Het lage waterpeil in de rivieren maakt ook de kajakverhuurders in de Kempen ongerust. In de Ardennen staat het water in de Ourthe te laag om nog te kunnen kajakken. In Retie kan er op de Kleine Nete wel nog gekajakt worden, toch zouden er vanuit de overheid meer maatregelen moeten komen, zegt Patrick Seels van Kempen Kayaks.