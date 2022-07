Ledegem pakt uit met innovatieve installatie om afvalwater lokaal te zuiveren

De buurt zou pas in 2035 aangesloten kunnen worden op een rioleringsnetwerk. En dat duurt te lang, vond burgemeester Dochy. Daarom ging hij op zoek naar een snellere oplossing. Die vond hij bij Hello Water, een bedrijf dat zich specialiseert in milieuvriendelijke waterzuiveringsinstallaties. "We ontvangen het water via een sceptische put. Nadien voeden we het aan bacteriën, waarna het water glashelder naar de natuur stroomt", klinkt het bij Wouter Igodt van Hello Water.

De installatie gebeurde op amper 3 weken tijd. "We zijn blij dat die vuile gracht eindelijk proper is", klinkt het bij een tevreden buurtbewoner. "We zien terug plantjes groeien én voorlopig hebben we geen last meer van geurhinder."

Bekijk hier een filmpje met uitleg over het innovatieve systeem: