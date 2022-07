Luchthaven Luik wil geluidsoverlast bestrijden

De gemeente Riemst is een van de twaalf Limburgse gemeentes die in mei nog een bezwaarschrift indiende voor geluidsoverlast van de luchthaven. Schepen van leefmilieu Peter Neven (CD&V) reageert dan ook positief op het plan van de luchthaven: “Het is goed voor de levenskwaliteit voor zowel onze inwoners als die van omliggende gemeenten.”