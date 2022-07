Na analyse van 54 verflagen: het blauwe huis naar gelijknamige schilderij van Monet krijgt originele kleur terug 

Claude Monet, de Franse kunstschilder die als de grondlegger van het impressionisme wordt beschouwd, woonde in 1871 enkele maanden in Zaandam, een gemeente boven Amsterdam in Nederland. Hij maakte in die periode meerdere schilderijen van de Zaanstreek. "La maison bleue", waarop hij zijn vrouw en zoon afbeeldde, zou een van zijn meest dierbare werken zijn geweest.