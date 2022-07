Mysteries ontrafeld: liggen er twee Duitse soldaten begraven in het Meer van Keerbergen?

Dat de twee militairen al lang niet meer in Keerbergen begraven liggen en dus ook niet opgeslokt werden door het meer, blijkt wanneer we in de archieven van de Duitse Militaire Begraafplaats in Lommel duiken. “In de jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn enorm veel Duitse soldaten die in ons land zijn gesneuveld, ontgraven en overgebracht naar Lommel. In totaal liggen hier bijna 40.000 mensen begraven”, legt verantwoordelijke Guy Cardeynaels uit. Met een oppervlakte van 11 hectare is die van Lommel de grootste militaire begraafplaats van West-Europa. “Om plaats te besparen, ligt er zelfs aan beide kanten van de stenen kruisbeelden iemand begraven.”

Op een fiche die in 1949 werd opgemaakt op het moment van de herbegraving in Lommel staat vermeld dat de twee lichamen ontgraven zijn op het “cimetière communal de Louvain”. Niet in Keerbergen dus, maar op de stadsbegraafplaats van Leuven. “Dat klopt”, laat de dienst Begraafplaatsen van de stad ons weten. “Beide heren werden in Leuven op de Stadsbegraafplaats begraven op 29 november 1941.” Met andere woorden: Karl Obenhuber en Alfons Hartmann lagen slechts een jaar lang begraven op het toenmalige vliegveld van Keerbergen. Lang voor het meer werd uitgebaggerd, werden hun lichamen al ontgraven. Ze hebben – mits een paar omzwervingen – intussen hun laatste rustplaats gevonden op de begraafplaats in Lommel. “En dat is in principe voor eeuwig. In de Conventie van Genève staat dat alle oorlogsgesneuvelden eeuwig rustrecht hebben”, aldus nog Guy.