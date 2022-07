Werking Universiteit Antwerpen komt niet in het gedrang na brand

De universiteit liet intussen weten dat haar werking niet in het gedrang komt. "Het is een geluk bij een ongeluk dat in de twee getroffen gebouwen vooral kantoren gehuisvest waren. Het gaat om 136 kantoren om precies te zijn", zegt De Meyer. "Voor die kantoren vinden we wel een oplossing. Het belangrijkste is dat onze grote aula's en de bibliotheek gevrijwaard zijn gebleven." De bibliotheek is vandaag gewoon open en ook de "Summer Schools" gaan door.