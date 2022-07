Nog nauwelijks moerasviooltjes of sprinkhaanzangers: nog altijd veel schade in natuurreservaten in Demervallei

Extra wachtbekkens aanleggen en waterlopen uitdiepen gaan het probleem niet oplossen, waarschuwt Ceulemans. "Bovenaan de stroomgebieden zijn er nog altijd te veel drainagegrachten, en die sturen het water versneld naar beneden. We moeten het anders aanpakken en hemelwater ter plekke opvangen. Afwateringsgrachten in akkers en weilanden moeten weg en in steden en gemeenten moeten we ontharden. En ook belangrijk, we moeten rioleringen scheiden. Dat kost natuurlijk handenvol geld, maar we schuiven die problemen altijd voor ons uit. En zo komen we toch we toch weer voor verrassingen te staan."