Nederlanders uit de grensstreek tanken massaal in België en Duitsland door de lagere brandstofprijzen

Het onderzoek werd gevoerd door ANP/LocalFocus in samenwerking met Kieskompas. Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak zijn de brandstofprijzen ook in Nederland flink gestegen, ook in België en Duitsland stegen de prijzen maar bleven gemiddeld lager. Op 1 juni heeft Duitsland bovendien een fikse belastingverlaging op benzine en diesel doorgevoerd, waardoor tanken over de grens voor Nederlanders ineens nog een stuk goedkoper werd. Dat leidde tot files aan de pomp net over de grens. In Nederland kostte een liter benzine begin maart aan de pomp ongeveer 2,50 euro. Een accijnsverlaging zorgde vanaf 1 april tijdelijk voor lagere prijzen, maar sinds juni ligt de prijs voor een liter benzine bij pompstations opnieuw rond de 2,40 euro, een stuk hoger dan in België en Duitsland.