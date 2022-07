Niet alle Limburgse agenten even enthousiast over gebruik bodycam en stroomstootwapen

Ook het gebruik van stroomstootwapens is omstreden, en daar heeft de vakbond de procureurs-generaal al over aangeschreven. "Zo'n wapen is geen vuurwapen, maar kan toch in sommige gevallen dodelijk zijn. De agent moet heel goed weten op wie hij schiet, want een persoon die drugs gebruikt of een pacemaker heeft bijvoorbeeld, kan al slecht reageren op zo'n wapen", aldus Roijens.