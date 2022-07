Nieuw gebouw met Vlaamse subsidies voor de Kunstacademie in Zaventem

"De Kunstacademie in Zaventem is een sterk groeiende academie", zegt schepen van onderwijs Dirk Philips (Open VLD). "De laatste negen jaar zijn we gegroeid van 1200 naar bijna 1800 leerlingen en daarom is een groter gebouw noodzakelijk. Dat zal met 4.000 m² dubbel zo groot zijn als het huidig gebouw. Er komen een 30-tal leslokalen, ateliers, een polyvalente ruimte en een auditorium", zegt de schepen nog. "De Vlaamse overheid subsidieert het nieuwe gebouw voor 9 miljoen euro en die komen heel goed van pas. We zijn blij met de tussenkomst van Vlaanderen", vertelt Dirk Philips. De nieuwe academie komt op de plaats waar nu het bijgebouw van de huidige academie staat en als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken starten in 2025. Ze zullen zes jaar duren", besluit de schepen.