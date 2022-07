Nieuw sportcentrum en park voor Sportcomplex De Bres in Halle

"De bedoeling is om het sportcomplex totaal te veranderen", vertelt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). "Er komt een bovengrondse parking, een nieuw sportcentrum en we gaan de Zenne blootleggen. We kiezen voor een bovengrondse parking, omdat die simpelweg goedkoper is om te maken. Bovendien kan het huidige sportcomplex op die manier openblijven tot het nieuwe sportcentrum klaar is."

Het stadsbestuur van Halle en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een ontwerper aangeduid voor de herinrichting van de omgeving van De Bres. “Het gekozen ontwerp beantwoordt het best aan de toekomstvisie die de stad Halle en de VMM voor ogen hebben voor De Bres”, laat de stad weten. “Een plek waar sport, recreatie en groen samenkomen in een landschapspark met een meanderende Zenne.”