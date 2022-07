België heropent op 11 juli ambassade in Kiev: "Belangrijk signaal dat we aan zijde van Oekraïne staan"

Ambassadeur Peter Van De Velde opent komende maandag opnieuw de ambassade in de Oekraïense hoofdstad. Niet evident in een land dat door Rusland in een oorlog is gesleurd. Volgens de diensten van de premier is aan de heropening een veiligheidsanalyse door Buitenlandse Zaken en Defensie voorafgegaan. Naar aanleiding daarvan werden de nodige maatregelen genomen om de veiligheid van de teams ter plaatse te garanderen en ervoor te zorgen dat ze in alle rust kunnen werken.

"We zullen het ter plaatse moeten zien", verklaarde de ambassadeur na een onderhoud met de premier in Brussel. "Het is natuurlijk een serieuze uitdaging, maar op dit ogenblik is er alles aan gedaan om te zorgen voor de juiste omkadering en context zodat we op een serieuze manier kunnen werken."

Ambassadeur Van De Velde in gesprek met de premier: