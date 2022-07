Ongeval met aanhangwagen in Rollegem zet strobalen in brand

Een landbouwer uit Rollegem reed gisteren met zijn tractor en aanhangwagen met een lading stro naar zijn hoeve. In de Grotestraat liep het fout, de aanhangwagen kwam los en raakte een elektriciteitspaal. Daarop is de aanhangwagen gekanteld. De brand ontstond pas nadat de landbouwer de strobalen wou weghalen. Een vonk zette het stro in brand. De rookpluim verspreidde zich snel, zelfs tot over de E403 autoweg.

De brandweer van de zone Fluvia had het vuur snel onder controle, maar moest nog een tijdlang nablussen. Pas nadat alle stro van de aanhangwagen was gehaald en het uiteen was getrokken, kon de brandweer terug naar de kazerne. Er raakte niemand gewond.