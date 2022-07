Opnieuw dieren in beslag genomen bij hardleers koppel dat al meermaals dieren verwaarloosde

Het landbouwerskoppel uit Heikruis, Pepingen, bij wie de dieren in beslag zijn genomen, is niet aan hun proefstuk toe. In totaal zijn er al meer dan duizend dieren in beslag genomen, gaande van schapen, kippen, lammetjes tot runderen. Iedere keer opnieuw zijn de dieren ondervoed en krijgen ze geen verzorging. Het koppel kreeg ook al voor tienduizenden euro's boete. "Ze zijn al meermaals veroordeeld voor dierenverwaarlozing en hebben een levenslang verbod op het houden van dieren. Ik weet niet hoe ze dit kunnen blijven doen. Dit is dweilen met de kraan open", zegt een radeloze De Saveur. "Er moet een gebrek aan besef zijn bij die mensen, ze hebben geen inzicht in wat er fout gaat. Dit is echt een extreem geval en het blijft maar duren. Dit is bijna een jaarlijkse afspraak."